PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Renault in Lorch gestohlen +++ Mit über 3 Promille unterwegs +++ Unfallflucht vor Bankgebäude +++ Aktueller Blitzerreport

1. Renault in Lorch gestohlen, Lorch, Bleichstraße, Donnerstag, 05.05.2022, 01:00 Uhr bis 07:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Donnerstag wurde ein Kraftfahrzeug in Lorch gestohlen. Am Donnerstagmorgen stellte die Halterin eines schwarzen Renault Twingo fest, dass ihr Pkw, welchen sie in der Nacht zuvor in der Bleichstraße geparkt hatte, nicht mehr an Ort und Stelle war. Vom Fahrzeug fehlt seitdem jede Spur. Zuletzt waren die amtlichen Kennzeichen "RÜD-P 2110" am Renault angebracht. Der Wert des Kraftfahrzeuges wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt.

Hinweise zum Fahrzeugdiebstahl nimmt die Polizeistation Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen

2. Mit über 3 Promille unterwegs, Idstein-Walsdorf, An der Siebenmeisterbrücke + L3026 Donnerstag, 05.05.2022, 15:00 Uhr

(fh)Am Donnerstagnachmittag fiel ein Autofahrer in Idstein-Walsdorf mit über drei Promille auf. Gegen 15:00 Uhr meldete ein Zeuge einen schwarzen BMW, welcher mit einem Mann besetzt und einer auffälligen Fahrweise auf der L3026 von Wörsdorf nach Walsdorf unterwegs sei. Der Pkw sei auf der Fahrt bereits kurzzeitig in einen Straßengraben gefahren. Der daraufhin verständigten Streife gelang es das Fahrzeug inmitten der Straße "An der Siebenmeisterbrücke" festzustellen. Am Steuer des BMW, dessen Motor noch lief, saß ein 57-jähriger Idsteiner. Der Mann wurde einer Kontrolle unterzogen. Schnell zeigte sich, dass er zuvor wohl zu tief ins Glas geschaut hatte. Aufgrund mehrerer Anzeichen für einen vorangegangenen Alkoholkonsum wurde im weiteren Verlauf ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von über 3 Promille. Der 57 Jahre alte Mann musste die Beamten daraufhin für eine ärztliche Blutentnahme zur Dienststelle begleiten. Darüber hinaus wurden sein Fahrzeugschlüssel und Führerschein sichergestellt.

Weitere Zeuginnen und Zeugen, die die Fahrweise des Mannes beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 mit der Polizeistation Idstein in Verbindung zu setzen.

3. Unfallflucht vor Bankgebäude, Taunussein-Bleidenstadt, Aarstraße, Donnerstag, 05.05.2022, 15:00 Uhr bis 15:30 Uhr

(fh) Nach einer Verkehrsunfallflucht am Donnerstagnachmittag in der Aarstraße in Taunusstein-Bleidenstadt sucht die Polizei nach Zeuginnen und Zeugen. Eine Taunussteinerin parkte ihren schwarzen BMW auf einem Parkplatz der dortigen Bankfiliale. Ersten Ermittlungen zufolge streifte ein bislang unbekanntes Fahrzeug den BMW und beschädigte diesen an der rechten, vorderen Fahrzeugseite. Ohne den entsprechenden Pflichten nachzukommen, fuhr die unfallverursachende Person davon. Der Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Die Polizeistation Bad Schwalbach nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

4. Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizeidirektion Rheingau-Taunus für die kommende Woche:

Montag, 09.05.2022: A3 in Höhe Niedernhausen, Fahrtrichtung Frankfurt am Main

