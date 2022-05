POL-RTK: Einbrecher haben es auf Schmuck abgesehen +++ Reifen abmontiert und gestohlen +++ Graffiti auf Wand von Drogeriemarkt gesprüht +++ Ampelanlage umgestoßen +++ Rollerfahrer übersehen

PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbrecher haben es auf Schmuck abgesehen, Rüdesheim am Rhein, Windeck, Im Jungenhaag, Mittwoch, 04.05.2022, 12:00 Uhr bis 17:15 Uhr

(fh)Im Laufe des Mittwochnachmittags nutzten Einbrecher in Rüdesheim-Windeck die Abwesenheit von Bewohnern aus und brachen in ihre vier Wände ein. Zwischen 12:00 Uhr und 17:15 Uhr begaben sich die Täter zu einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Im Jungenhaag". Über eine in Richtung des angrenzenden Birkenwegs gelegene Terrassentür wurde sich Zutritt zu der Erdgeschosswohnung verschafft und diverse Räume nach Wertgegenständen durchsucht. Letztlich entwendeten die Einbrecher Goldschmuck und Bargeld ehe sie in unbekannte Richtung das Weite suchten.

Die zuständigen Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

2. Reifen abmontiert und gestohlen, Eltville am Rhein, Wallufer Straße, Dienstag, 03.05.2022, 18:00 Uhr bis Mittwoch, 04.05.2022, 08:15 Uhr

(fh)In der Nacht zum Mittwoch haben Diebe auf dem Gelände eines Autohauses in Eltville zugeschlagen. In einem unbeobachteten Moment betraten die Unbekannten das in der Wallufer Straße gelegene Gelände und montierten an einem weißen VW Tiguan alle vier Reifen samt Felgen ab. Mit den Kompletträdern im Wert von mehreren Tausend Euro traten sie daraufhin die Flucht an.

Hinweise nimmt die Polizeistation Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 entgegen.

3. Graffiti auf Wand von Drogeriemarkt gesprüht, Walluf, Untere Martinsthaler Straße, Mittwoch, 04.05.2022, 20:00 Uhr bis Donnerstag, 05.05.2022, 07:15 Uhr

(fh)In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verunstalteten Unbekannte die Fassade einer Drogerie in Walluf. Im Schutze der Dunkelheit begaben sich die Täter zu dem Markt in der Martinsthaler Straße und sprühten dort mit roter Farbe einen Schriftzug auf die Hauswand. Der durch die Schmierereien entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizeistation Eltville unter der Rufnummer (06123) 9090-0 entgegen.

4. Ampelanlage umgestoßen, Niedernhausen, Ahornstraße, Dienstag, 03.05.2022, 17:30 Uhr bis Mittwoch, 04.05.2022, 06:30 Uhr

(fh)In der Nacht zum Mittwoch stießen unbekannte Vandalen die Ampelanlage einer Baustelle in der Ahornstraße in Niedernhausen um und verursachten Sachschaden.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06126) 9394-0 mit der Polizeistation Idstein in Verbindung zu setzen.

5. Rollerfahrer übersehen, Geisenheim, Bundesstraße 42, Donnerstag, 05.05.2022, 03:50 Uhr

(fh)In der Nacht zum Donnerstag ereignete sich auf der Bundesstraße 42 in Höhe Geisenheim ein Verkehrsunfall zwischen einem Motorroller und einem Pkw. Ersten Ermittlungen zufolge fuhr ein 60 Jahre alter Geisenheimer mit seinem Renault Kadjar von der Chauvignystraße in Geisenheim kommend auf die Bundesstraße in Richtung Wiesbaden auf. Hierbei übersah er einen 56 Jahre alten Fahrer eines Motorrollers der Marke "Honda" welcher die Bundesstraße von Wiesbaden nach Rüdesheim entlangfuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der Rollerfahrer leicht verletzte. Er wurde in ein Rüdesheimer Krankenhaus gebracht.

