POL-HAM: Erneut Schockanruf erfolgreich - Polizei sucht Zeugen

Hamm-Mitte (ots)

Wie bereits vergangene Woche nutzten "falsche Polizisten" am Donnerstag, 23. September, einen Schockanruf, um Schmuck und Bargeld von einem 88-jährigen Mann aus Hamm-Mitte zu ergaunern.

Mit dem Vorwand, dass die Tochter des 88-jährigen Mannes nach einem schweren Unfall im Gefängnis sitzt, forderte eine weibliche Stimme am Telefon Bargeld und Schmuck für eine Kaution. Nachdem der Senior die geforderte Summe für die Freilassung in einer Plastiktüte gesammelt hatte, folgte er den Anweisungen der weiblichen Stimme am Telefon und ließ den Beutel aus seinem Fenster im zweiten Obergeschoss fallen.

Unten wartete bereits ein Komplize. Ein zirka 50 Jahre alter, auffällig kleiner Mann mit untersetztem Bauch, ohne Bart und ohne Brille, hob den Beutel auf und ging über die Wilhelminenstraße und der Brandströmstraße in Richtung Theodor-Heuss-Schule.

Die Polizei Hamm sucht nun Zeugen, die den beschriebenen Mann mit der Plastiktüte zwischen 14 Uhr und 16 Uhr im Bereich der Wilhelminenstraße, der Brandströmstraße oder der Kolpingstraße gesehen haben.

Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(mg)

