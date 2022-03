Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Autofahrer fährt 14-Jährigen in Hannover-Mitte an und flüchtet - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Bereits am Donnerstag, 17.03.2022, ist ein Jugendlicher an der Straßenkreuzung Goseriede / Ecke Kurt-Schumacher-Straße angefahren worden. Der bislang unbekannte Fahrer hielt kurz an, stieg aus und fuhr im Anschluss jedoch davon. Der 14-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Mitte überquerte gegen 08:35 Uhr der 14-Jährige bei Grünlicht für Fußgänger die Fahrbahn an der Straße "Goseriede" / Ecke Kurt-Schumacher-Straße. Während der Jugendliche bereits auf der Fahrbahn war, fuhr der Fahrer eines silbernen VW Golfs ihn an. Der Fahrer hielt kurz an, stieg aus und guckte den Jugendlichen an. Im Anschluss fuhr er um den 14-Jährigen, welcher noch auf der Fahrbahn stand, herum in Richtung Hauptbahnhof. Der 14-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Der Fahrer wird wie folgt beschrieben:

Die Person war männlich und etwa 35 Jahre alt. Er trug eine schwarze Jacke, eine graue Hose und weiße Schuhe.

Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung infolge eines Unfalls und wegen Fahrerflucht. Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder zum flüchtigen Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Mitte unter der Rufnummer 0511 109-2820 zu melden. /bo, ms

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell