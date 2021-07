Polizei Köln

POL-K: 210707-1-K Zwei verletzte Radfahrende nach Dooring-Unfällen in der Südstadt - Zeugensuche

Köln (ots)

Durch das Öffnen von Fahrertüren sind innerhalb von 24 Stunden in der Kölner Südstadt erneut eine 42-jährige Mountainbikerin und ein 23 Jahre alter E-Biker gestürzt und vorsorglich in Krankenhäuser eingeliefert worden.

Am Dienstagmittag (6. Juli) öffnete ein 39-jähriger Mann gegen 12.30 Uhr die Fahrertür seines BMW Mini und traf damit den E-Biker, der links auf der Dasselstraße an ihm vorbei fuhr. Der 23-Jährige stürzte, prallte mit dem Kopf gegen die Autotür und zog sich eine Kopfverletzung zu.

Am Mittwochmorgen (7. Juli) stürzte auf der Bonner Straße in Höhe eines asiatischen Imbiss die 42-jährige Kölnerin auf dem Fahrradschutzstreifen, nachdem ein 35 Jahre alter Mann, die Fahrertür seines VW Polo öffnete. Bei dem nachfolgenden Sturz der Frau wurde ihr Mountainbike mehrere Meter von einem vorbeifahrenden weißen Lastkraftwagen mitgezogen. In diesem Zusammenhang sucht das Verkehrskommissariat derzeit nach dem mit Bauschutt beladenen Transporter, der gegen 8:35 Uhr in Richtung Bonner Wall weiterfuhr.

Zeugen, die Hinweis auf den flüchtigen Transporter geben können oder das Unfallgeschehen beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (al/as)

