POL-HG: Kita-Einbrüche im Usinger Land +++ Taxen aufgebrochen +++ Diebesduo in Weißkirchen am Werk - Polizei sucht Eigentümer von Elektrofahrrad

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Kita-Einbrüche im Usinger Land,

Usingen, Schlappmühler Pfad / Neu-Anspach, Hausen-Arnsbach, Hauptstraße, Nacht zum 04.02.2022 (pa)In der Nacht zum Freitag kam es im Usinger Land zu zwei Einbrüchen in Kindertagesstätten. Die Taten ereigneten sich im Schlappmühler Pfad in Usingen sowie in der Hauptstraße im Neu-Anspacher Stadtteil Hausen-Arnsbach. Die Täter verschafften sich jeweils gewaltsam Zugang in die Räumlichkeiten der Kindergärten und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Gestohlen wurden mehrere Laptops und Zubehör. Zudem richteten die Einbrecher Schäden in Gesamthöhe von rund 2.500 Euro an. Die Bad Homburger Kriminalpolizei ermittelt und bittet Personen, die in den genannten Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter (06172) 120 - 0 zu melden.

2. Taxen aufgebrochen,

Oberursel, An der Glöcknerwiese / Dornbachstraße, Nacht zum 04.02.2022, (pa)In Oberursel wurden in der Nacht zum Freitag zwei geparkte Taxen aufgebrochen. Die Fahrzeuge standen in der Straße "An der Glöcknerwiese" und der Dornbachstraße, als jemand jeweils eine Seitenscheibe einschlug und sich Zugang ins Fahrzeuginnere verschaffte. Große Beute machten die Täter nicht, in einem Fall wurde ein einstelliger Eurobetrag entwendet, im anderen Fall gingen die Diebe gänzlich leer aus. Die Bad Homburger Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 entgegen.

3. Diebesduo in Weißkirchen am Werk - Polizei sucht Eigentümer von Elektrofahrrad, Oberursel, Weißkirchen, 03.02.2022, gg. 02.00 Uhr (pa)In der Nacht zum Donnerstag haben sich zwei junge Männer in Oberursel Weißkirchen auf einen Diebeszug gemacht. Eine Anwohnerin der Frank-Dietz-Straße meldete der Polizei gegen 02.00 Uhr, dass zwei verdächtige Personen dort versuchten, geparkte Autos zu öffnen. Als wenig später mehrere Polizeistreifen eintrafen, ergriffen zwei junge Männer sofort die Flucht. Einer die Flüchtigen - ein 20 Jahre alter Frankfurter - konnte schließlich gestellt und festgenommen werden. Der Festgenommene führte ein Mountainbike mit, das - wie erste Ermittlungen ergaben - einem frischen Einbruch in eine Garage in der Frank-Dietz-Straße zugeordnet werden konnte. Zudem fanden die Beamtinnen und Beamten weiteres Diebesgut, das aus einer anderen Garage in der Nachbarschaft gestohlen worden war. Zu einem ebenfalls vor Ort sichergestellten Elektrofahrrad der Marke "Focus" liegen bislang noch keine Erkenntnisse zu einer Tat bzw. den Eigentümern vor. Das weiße E-Mountainbike wurde ohne Akku aufgefunden. Die Polizei bittet daher die Eigentümerin oder den Eigentümer des genannten Pedelecs sowie mögliche weitere Geschädigte, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

