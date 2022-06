POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B 41 zwischen Elchweiler und Rimsberg

Trier (ots) - Am Dienstag, dem 21.06.2022, ereignete sich gegen 13:00 Uhr ein Verkehrsunfall in Holzerath, Römerstr. Beide beteiligten LKW wurden hierdurch am Außenspiegel, fahrerseitig, beschädigt. Eine Person wurde leicht verletzt. Der Verkehrsunfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Verkehrsunfallörtlichkeit. Hierbei soll es sich, laut Zeugenaussagen, um einen 7,5 - Tonner LKW mit ...

