Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: versuchter Einbruch in Kellerräume in der Adlerstraße

Pirmasens (ots)

In der Nascht von Samstag auf Sonntag wurden von einem unbekannten Täter drei Kellerräume des Mehrfamilienhauses, Adlerstraße 16, durchwühlt. Das Vorhängeschloss eines Kellerraumes wurde aufgebrochen. Bei den beiden anderen Kellerräumen wurden die Türen aufgedrückt. Ob Gegenstände entwendet wurden, muss erst noch ermittelt werden. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell