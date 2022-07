Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Gefährliche Körperverletzung auf Dorffest

Pirmasens (ots)

In der Nacht vom 09.07.22 zum 10.07.22 gegen 02 Uhr kam es auf dem Dorffest in Gersbach zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Ein Anwesender Security-Mitarbeiter schritt ein um zu schlichten. Als der 44-Jährige Security-Mitarbeiter einen der Kontrahenten am Arm packte, wurde er von einer dritten männlichen Person von hinten auf den Hinterkopf geschlagen. Durch den Schlag ging der Geschädigte zu Boden. Als der Geschädigte noch am Boden lag wurde er nochmals von einem der zuvor streitenden Personen mit dem Fuß an den Kopf getreten. Der Geschädigte klagte im Nachgang über Kopfschmerzen und Schwindel. Er wurde durch den Angriff nicht stärker verletzt. Die Polizei Pirmasens bittet um Zeugenhinweise unter der Tel. 06331/520-0 oder unter pipirmasens@polizei.rlp.de |pips

