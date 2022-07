Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Taschendiebstähle in der Innenstadt

Pirmasens (ots)

Am 09.07.2022 kam es zu zwei Taschendiebstählen im Bereich der Innenstadt. Hierbei wurde einer 69-Jährigen Geschädigten um circa 10:30 Uhr ihre Geldbörse samt Inhalt aus der mitgeführten Handtasche entwendet. Kurze Zeit später, gegen 11 Uhr, kam es in der C&A Filiale in Pirmasens ebenfalls zu einem Diebstahl, bei welchem der hier 61-Jährigen Geschädigten ihre Geldbörse aus der geschlossenen Handtasche entwendet wurde. Die Geschädigte gab an, dass sie im Laden mit zwei Frauen zusammenstieß. Die Frauen konnte sie nicht näher beschreiben. Die Polizei Pirmasens bittet um Zeugenhinweise unter der Tel. 06331/520-0 oder unter pipirmasens@polizei.rlp.de |pips

