Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Schlägerei auf dem Dorffest

Pirmasens-Gersbach (ots)

Am Freitag, dem 08.07.2022, gegen 22.30 Uhr, melden Anwohner, dass es in Gersbach vor der Mehrzweckhalle zu einer Schlägerei kommen würde. Mehrere Zeugen gaben an, dass der 22-jährige Geschädigte gerade von einem Mann mit weißem Tank-top "zusammengeschlagen" wurde. Weiterhin sei dieser fußläufig hinter die Mehr-zweckhalle geflüchtet. Der 26-jährige Beschuldigte konnte in einem angrenzenden Waldstück auf dem Boden liegend angetroffen werden. Da dieser augenblicklich an-fing die Beamten zu beleidigen und sich aggressiv vor diesen aufbaute, wurden ihm die Handfesseln angelegt und er wurde zur Dienststelle verbracht. Der Geschädigte konnte später im Krankenhaus zum Sachverhalt befragt werden. Er gab gegenüber den Polizeibeamten an, dass es zunächst zu verbalen Streitigkeiten gekommen sei. Infolge dessen schlug der Beschuldigte dem Geschädigten mehrfach gegen den Kopf, drückte ihn zu Boden, biss im in seinen linken Unterarm und drückte ihm seinen Daumen in das rechte Auge. Korrespondierende Verletzungen konnten durch die Polizei dokumentiert werden. Zur Verhinderung weiterer Straftaten musste der Beschuldigte in Polizeigewahrsam genommen werden. Auf den Beschuldigten kommen nun mehrere Strafverfahren zu.

