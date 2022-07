Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht am Mediamarkt

Pirmasens (ots)

Am Freitag, dem 08.07.22 in der Zeit zwischen 11.15 Uhr und 11.45 Uhr, parkte die 52-jährige Verkehrsteilnehmerin ihren PKW, grauer Opel Karl, in Queraufstellung auf dem Parkplatz des Mediamarkts in Pirmasens. Ein bislang unbekannter Fahrer fuhr mit seinem PKW in die Parklücke in Queraufstellung, links neben ihr. Hierbei streifte er mit seiner vorderen rechte Fahrzeugseite die linke hintere Fahrzeugseite. Im Anschluss entfernte er sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Am PKW der Geschädigten entstand Sachschaden in Höhe von circa 500EUR. Hinweise auf den Verursacher gibt es keine. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/5200 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

