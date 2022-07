Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Zeit: 07.07.2022, 14:00 Uhr - 16:05 Uhr

Ort: Zweibrücken, Wattweilerstraße 10. SV: Ein weißer Opel Adam mit französischem Kennzeichen wurde von einem bislang unbekannten Fahrzeug beim Vorbeifahren gestreift und am linken Außenspiegel beschädigt. Der Sachschaden beträgt ca. 150 Euro. Der Opel-Adam war in Fahrtrichtung Wattweiler am rechten Fahrbahnrand geparkt. Der unbekannte Unfallflüchtige muss in Richtung Wattweiler unterwegs gewesen sein.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) bittet um Zeugenhinweise zur Verkehrsunfallflucht. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell