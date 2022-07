Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: 25-Jähriger fällt durch Häufung von Straftaten auf

Zweibrücken (ots)

Zeit: 06.07.2022, 22:40 Uhr - 07.07.2022, 14:40 Uhr Ort: Zweibrücken, verschiedene Tatörtlichkeiten. SV: Weil er innerhalb von 16 Stunden gleich mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten war, sieht sich ein 25-jähriger Mann nun mit sechs (weiteren) Strafanzeigen konfrontiert. Und das kam so: Nachdem er am Mittwochabend gegen 22:40 Uhr in ein Hotel im Stadtgebiet geschlichen war, dort zwei Handys von Angestellten und eine Packung mit 50 Zigaretten gestohlen hatte und dabei von Angestellten ertappt worden war, war ihm zunächst die Flucht gelungen. Der polizeibekannte junge Mann konnte durch die herbeigeeilten Polizisten in Zusammenarbeit mit dem Hotelpersonal zwar schnell identifiziert, jedoch in der Nacht an seiner Wohnanschrift nicht angetroffen werden. Dies gelang jedoch am nächsten Morgen gegen 10:30 Uhr. Bei der richterlich angeordneten Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten zwei an einen anderen Empfänger adressierte Amazon-Pakete mit 3D-Drucker-Patronen, die der 25-Jährige ebenso entwendet haben dürfte wie ein fremdes Mountainbike und einen Fahrzeugschein für ein Kraftfahrzeug aus dem Fuhrpark eines örtlichen Gewerbebetriebs. Die Gegenstände wurden sichergestellt und drei Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. Nicht behalten durfte der 25-Jährige auch eine Feinwaage mit Marihuana-Anhaftungen. Der Fund der Feinwaage führte zur Einleitung eines weiteren Strafverfahrens - in diesem Fall wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die Handys, wegen derer die Wohnungsdurchsuchung angeordnet worden war, fanden die Beamten ebenfalls in der Bleibe des 25-Jährigen. Der junge Mann war geständig - reumütig scheint er allerdings nicht gewesen zu sein, sonst wäre er nämlich gegen 14:40 Uhr nicht schon wieder durch einen Diebstahl aufgefallen: Diese Mal wurde er vom Besitzer eines Pkw dabei erwischt, wie er aus dessen unverschlossen im Hof stehenden Wagen 80 Cent an sich nahm und unauffällig die Örtlichkeit verlassen wollte. Der Fahrzeugbesitzer hielt den Dieb jedoch fest und übergab ihn der herbeigerufenen Funkstreife, Deren Aufgabe war es nun, die sechste und bis dato letzte Strafanzeige gegen den Mann zu erstatten. |pizw

