Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Überfall auf Tankstelle +++ Polizei sucht Zeugen!

Wathlingen (ots)

Am Sonntagabend (07.11.2021) gegen 21.48 Uhr betrat ein bislang unbekannter Täter den Verkaufsraum der ARAL-Tankstelle in der Nienhagener Straße, bedrohte die Verkäuferin mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld. Die 28 Jahre alte Angestellte übergab dem schwarz gekleideten Täter Schein-und Münzgeld in unbekannter Höhe, außerdem händigte sie ihm mehrere Stangen Zigaretten aus. Im Anschluss flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung Nienhagen. Die anschließende polizeiliche Fahndung verlief negativ. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen unter Telefon 05141/277-0.

