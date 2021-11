Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Nach Spinnen-Schock gegen Baum gefahren

Celle (ots)

Auf der Fahrt in Richtung Vorwerk entdeckte eine Autofahrerin heute Morgen auf der Straße "Hohe Wende" eine Spinne in ihrem Fahrzeug. Vor Schreck kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Zum Glück blieb die 34-Jährige aus Celle unverletzt. Was aus der Spinne wurde, ist nicht bekannt.

