Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in die Horebgrundschule

Pirmasens (ots)

In der Nacht zu Donnerstag, in der Zeit von 17:00- 00:12 Uhr, brachen unbekannte Täter in das Gebäude der Horebschule ein, indem sie im hinteren Bereich des Schulhofs ein Fenster einschlugen und eine Tür zum Gebäude öffneten. Ob durch die noch Unbekannten etwas aus der Horebschule entwendet wurde steht derzeit noch nicht fest. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirma-sens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

