Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: aufgefahren

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Einen Unfall mussten am Dienstagnachmittag die Polizei in Eisenberg aufnehmen. Ein Fiat und ein Skoda befuhren die Mühlenstraße in Richtung Rossplatz. Um auf eine Parkfläche einzufahren bremste die 34-jährige Fiat-Fahrerin ihr Fahrzeug ab, was der dahinterfahrende 62-Jährige allerdings zu spät bemerkte und auffuhr. In Folge des Zusammenstoßes war der Fiat nicht mehr fahrbereit und seine Fahrerin wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt.

