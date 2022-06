Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: "Wohnen" auf Zeit

Jena (ots)

Seine neuen vier Wände durfte am Dienstagabend ein 45-Jähriger aus Jena beziehen. Der Mann, ohne festen Wohnsitz, wurde, gegen 19:30 Uhr, in der Merseburger Straße in Jena durch eine Streifenwagenbesatzung kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass gegen den 45-Jährigen zwei offene Haftbefehle bestehen. Folglich wurde der Mann eingesackt und einer Justizvollzugsanstalt zugeführt, in der er sich in den kommenden heißen Tagen abkühlen kann.

