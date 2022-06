LPI-J: Nunmehr zu Fuß unterwegs

Weimar (ots) - In der Nacht vom 20.06. zum 21.06.2022 verschafften sich unbekannte Täter Zugang zum Gelände der Erzeuger-Genossenschaft in Neumark. Um in die Halle zu gelangen, wurde ein elektrisches Rolltor kurzgeschlossen, so das sich dieses öffnete. In der Halle wurde von einem Traktor John Deere das GPS-System abgebaut. Der Traktor wurde hierbei nicht beschädigt, am Tor entstand Sachschaden von 1.500 Euro. Das entwendete GPS-System hat einem Wert von ca. 4.000 Euro. ...

