Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Brand einer Lagerhalle in der Carl- Maria- von- Weber- Straße

Pirmasens (ots)

Am 06.07.2022 kam es gegen 16.40 Uhr zu einem Brand in einer Lagerhalle in der Carl- Maria- von- Weber- Straße in Pirmasens. Die genaue Brandursache sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens sind bis dato nicht bekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 38 Kräften im Einsatz.

Aufgrund der Löscharbeiten der Feuerwehr musste die Carl- Maria- von- Weber-Straße für den Verkehr in der Zeit von 17.00 Uhr bis 19.00 Uhr komplett gesperrt werden. |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell