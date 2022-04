Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Ab durch die Mitte

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Worms, Alzeyer Straße (ots)

Am Sonntag, den 10.April befuhr ein 43jähriger Mann in den frühen Morgenstunden gegen 01:54 Uhr die Alzeyer Straße in Worms mit seinem PKW.

An einem Kreisel schaffte er es nicht mehr dem Straßenverlauf zu folgen, sondern fuhr mittig durch den Kreisverkehr. Auf dem gegenüberliegenden Bürgersteig kam er an einem Schild zum Stehen.

Eine vorbeifahrende Streifenwagenbesatzung konnte zufällig den Unfall feststellen. Bei dem Mann wurde deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen. Nach einem Atemalkoholtest konnte die absolute Fahruntüchtigkeit festgestellt werden.

Bei dem Unfall kam es lediglich zu Sachschaden. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet und ihm wurde der Führerschein entzogen. Zudem muss der Fahrer im Nachgang zum Strafverfahren die so genannte medizinisch psychologische Untersuchung (MPU) ablegen, durch welche weitere Kosten entstehen.

Wir wollen, dass Sie sicher ankommen - Ihre Polizei Worms.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell