Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch ins Immanuel-Kant-Gymnasium

Pirmasens (ots)

Am Donnerstag, 07.07.2022 gegen 00:12 Uhr meldet ein 41-jähriger Zeuge der Polizei, dass gerade in die Räumlichkeiten des Immanuel-Kant-Gymnasium eingebrochen wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hebelten die Unbekannten ein Fenster zum Toilettentrakt auf und gelangte so in das Gebäudeinnere. Dort versuchten die Täter aus einem Klassensaal ein Smart-Board zu entwenden, was jedoch fehlschlug, da dieses nicht durch die Tür passte. Der Zeuge konnte einen Täter wie folgt beschreiben: ca. 35 Jahre, ca. 1,75 m groß, grünes Oberteil mit Aufdruck, schwarze Wollmütze und OP-Mundschutz. Die männliche Person sei sein südländischer Typ gewesen. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

