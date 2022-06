Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Ladendieb auf frischer Tat gestellt

Leipziger Hauptbahnhof (ots)

Am Sonntagabend wurde ein "Langfinger" in einem Drogeriemarkt in den Promenaden am Leipziger Hauptbahnhof auf frischer Tat beim Diebstahl erwischt. Der Mann entwendete insgesamt sieben Flaschen Parfum im Gesamtwert von fast 400EUR. Für die Personalienfeststellung des Mannes wurde die Bundespolizei hinzugezogen. Dabei stellte sich heraus, dass der 26-jährige Georgier bereits von den Staatsanwaltschaften Dessau-Roßlau, Frankfurt/Oder und Lüneburg gesucht wird. Weiterhin ermittelten die Beamten, dass der Ladendieb sich schon länger unerlaubt in Deutschland aufhält. Auf Grund seines schlechten Gesundheitszustandes musste der Mann noch in der darauffolgenden Nacht operiert werden. Die Bundespolizeiinspektion Leipzig hat gegen den polizeibekannten Mann ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls und wegen des unerlaubten Aufenthaltes eingeleitet.

