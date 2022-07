POL-PDPS: Taschendiebstahl

Pirmasens-Gersbach (ots) - Am Freitag, dem 08.07.2022, gegen 22.30 Uhr, melden Anwohner, dass es in Gersbach vor der Mehrzweckhalle zu einer Schlägerei kommen würde. Mehrere Zeugen gaben an, dass der 22-jährige Geschädigte gerade von einem Mann mit weißem Tank-top "zusammengeschlagen" wurde. Weiterhin sei dieser fußläufig hinter die Mehr-zweckhalle geflüchtet. Der 26-jährige Beschuldigte konnte in einem ...

mehr