Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl eines E-Scooters

Am Donnerstag, 22. September 2022, zwischen 07.40 Uhr und 15.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Museumstraße den schwarzen E-Scooter eines 17-jährigen Cloppenburgers. Der Scooter war im Tatzeitraum im Fahrradstand der BBS am Museumsdorf abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 22. September 2022, kam es gegen 14.40 Uhr in der Osterstraße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Fahrer eines blauen OPEL Astra-G-CC befuhr die Osterstraße in Richtung orsteinwärts. An der Kreuzung zur Hagenstraße beabsichtigte er, geradeaus weiter zu fahren. Beim Vorbeifahren an wartenden PKWs auf der Linksabbiegerspur kam es zu einem Zusammenstoß mit dem schwarzen FORD C-Max einer 42-Jährigen aus Cloppenburg. Hierdurch entstand an ihrem Fahrzeug Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Essen (Oldenburg) - Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

Zwischen Mittwoch, 21. September 2022, 20.00 Uhr, und Donnerstag, 22. September 2022, 07.30 Uhr, beschmierten bislang unbekannte Täter das Logo der Oberschule in der Quakenbrücker Straße mit roter Farbe. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 50 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen (Oldenburg) unter Tel.: (05432) 924700 entgegen.

Essen (Oldenburg) OT Uptloh - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 22. September 2022, kam es gegen 10.30 Uhr auf der Artlandstraße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Fahrer befuhr mit einem zweiachsigen LKW IVECO mit Kastenaufbau die Artlandstraße von Quakenbrück in Richtung Bevern. Ein 40-jähriger LKW-Fahrer aus Meppen befuhr zur selben Zeit mit seinem Lkw die Artlandstraße in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Im Begegnungsverkehr kam es zu einer Kollision der beiden Außenspiegel. Beide Spiegel wurden hierdurch beschädigt. Es entstand Gesamtsachschaden in Höhe von 700 Euro. Der Fahrer des IVECO entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen (Oldenburg) unter Tel.: (05432) 924700 entgegen.

Löningen - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 22. September 2022, kam es gegen 11.10 Uhr auf der Bundesstraße B213 (An der B213) zu einem Verkehrsunfall: Eine 52-Jährige aus Geeste befuhr mit ihrem PKW die B213 aus Richtung Lingen kommend in Fahrtrichtung Cloppenburg. Als eine vor ihr fahrende 52-Jährige aus Lingen ihr Fahrzeug verkehrsbedingt stark abbremsen musste, erkannte dies die 52-Jährige zu spät und fuhr mit ihrem PKW auf das Heck des PKW der Lingenerin auf. Es entstand Gesamtsachschaden in Höhe von 12000 Euro. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

