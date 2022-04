Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Seniorin aus Bus gestürzt, Unfallzeugen gesucht

Gießen (ots)

Am Donnerstag, 14.04.2022, kam es am Marktplatz zu einem bislang noch nicht ganz nachvollziehbaren Unfallgeschehen. Eine 94-jährige Gießenerin wollte um 16.00 Uhr, mit ihrem Rollator, in den Bus der Linie 801, in Richtung Krofdorfer Straße einsteigen. Plötzlich schlossen die Türen des Busses und der Rollator der Frau wurde zunächst darin eingeklemmt und dann nach außen gedrückt, sodass die Seniorin mit dem Rollator zu Fall kam und sich verletzte. Der Bus fuhr danach einfach davon. Die Polizei am Berliner Platz sucht jetzt Zeugen, insbesondere auch Menschen die zum Unfallzeitpunkt in dem besagten Bus waren und die Abläufe von dort wahrgenommen haben. Bitte melden sie sich bei der Polizeistation Gießen Nord, Tel.: 0641 - 7006 3755

C. Fritz (Polizeiführer vom Dienst)

