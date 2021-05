Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Zeit: 10.05.2021, 13:00 Uhr - 11.05.2021, 19:30 Uhr Ort: Zweibrücken, Kaiserstraße 24 SV: Ein silberfarbener Pkw (Mercedes A-Klasse, ältere Baureihe), der vorwärts in Queraufstellung auf dem Parkplatz des Dietrich-Bonhoeffer-Hauses in der mittleren der drei Parktaschen eingeparkt war, wurde von einem bislang unbekannten Fahrzeug an der Beifahrerseite nicht unerheblich beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel.: 06332/976-0 / E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Tat. |pizw

