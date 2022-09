Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Diebstahl einer Geldbörse samt Inhalt

Am Donnnerstag, 22. September 2022, zwischen 10.50 Uhr und 11.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in einem Verbrauchermarkt Am Bahnhof die schwarze Ledergeldbörse samt Inhalt einer 73-jährigen Frau aus Friesoythe aus ihrer Handtasche. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Tel.: (04491) 93160 entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 22. September 2022, kam es gegen 15.40 Uhr auf der Wangerooger Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 68-jähriger Fahrradfahrer aus Friesoythe befuhr die Wangerooger Straße in Richtung Oldenburger Ring, als er plötzlich gesundheitliche Probleme bekam. Er geriet mit seinem Fahrrad nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Leitplanke. Durch den Sturz wurde der 68-Jährige leicht verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Barßel - Ausbruch eines Feuers auf einem Balkon

Am Donnerstag, 22. September 2022, gegen 15.55 Uhr, geriet aus bislang unbekannter Ursache die Terrassendielen eines Balkons eines Mehrfamilienhauses im Karpfendamm auf einer Fläche von ca. fünf Quadratmetern in Brand. Durch das Feuer entstand leichter Gebäudeschaden. Die Freiwillige Feuerwehr Barßel war mit 16 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen im Einsatz und löschte das Feuer. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Personen kamen nicht zu Schaden.

Barßel - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Donnerstag, 22. September 2022, wurde gegen 23.10 Uhr in der Hauptstraße ein 20-jähriger PKW-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergab sich der Verdacht, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Barßel - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 22. September 2022, kam es gegen 06.15 Uhr auf der Ammerländer Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 40-jähriger LKW-Fahrer aus Friesoythe befuhr die Ammerländer Straße in Fahrtrichtung Apen. Da ein Bus vor ihm an einer Bushaltestelle anhielt, stoppte er seinen LKW ebenfalls kurzzeitig ab, bevor er zum Überholen ansetzte. In diesem Moment bog eine 28-jährige PKW-Fahrerin aus dem Ellerbrooksweg nach rechts auf die Ammerländer Straße ab. Es kam zu einem Zusammenstoß. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 7500 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell