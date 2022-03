Polizei Dortmund

POL-DO: Aufmerksame Zeugin und zivile Polizeikräfte vereiteln Taschendiebstahl

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0351

Nach einem Taschendiebstahl auf dem Ostenhellweg in der Dortmunder Innenstadt gestern (23. März) konnten zivil gekleidete Polizeibeamte kurze Zeit später zwei Tatverdächtige festnehmen.

In den vergangenen Wochen kam es vermehrt zu Taschendiebstählen in der Dortmunder Innenstadt, weshalb die Polizei Dortmund hier ihre verdeckte Präsenz in Form von Zivilpolizisten verstärkte. Diese wurden zügig auf zwei junge Männer aufmerksam, die sich auffällig verhielten.

Plötzlich griff gegen 16:50 Uhr - in Höhe eines Juweliergeschäfts auf dem Ostenhellweg - einer der Tatverdächtigen augenscheinlich in die Westentasche einer 27-jährigen Frau und entwendete ihr Smartphone. Dies wurde zeitgleich auch von einer aufmerksamen Zeugin beobachtet, die dem Tatverdächtigen das Handy sofort entriss und der Geschädigten zurückgab.

Kurz darauf stellte die zivile Polizeistreife die beiden Männer (25, 32), um auch ein entsprechendes Strafverfahren einzuleiten. Sie erwartet nun eine Strafanzeige wegen Taschendiebstahls. Weiterhin erhielt das Duo einen Platzverweis für die Dortmunder Innenstadt.

