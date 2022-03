POL-DO: Erstmeldung: Schwerer Verkehrsunfall auf der A 1 bei Gevelsberg - Rettungshubschrauber im Einsatz

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0346 Eine Cannabisplantage ist gestern Mittag (21.3) von der Dortmunder Polizei in einer Wohnung in Dortmund entdeckt worden. Die Beamten stellten über 40 Pflanzen sicher. Eigentlich waren die Polizisten gegen 14.20 Uhr wegen eines lauten Streits zwischen einem 53-Jährigen und einem 36-Jährigen (beide aus Dortmund) in die Zillestraße ...

mehr