Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Ladendiebstahl

Am Samstag, 24. September 2022, in der Zeit von 23:50 Uhr bis 23:55 Uhr, beabsichtigten eine 21-jährige Frau und ein 31-jähriger Mann aus Cloppenburg, bei einem Lebensmittelgeschäft in Cloppenburg an der Fritz-Reuter-Straße Ware umzutauschen. Währenddessen steckten sie Getränkedosen und -flaschen in ihre Taschen. Anschließend wollten sie das Geschäft verlassen, ohne den Warenwert zu entrichten. Eine Zeugin beobachtete den Vorfall. Die beiden Ladendiebe konnten gestellt werden.

Cloppenburg - Diebstahl von Bargeld aus einem Spind Am Samstag, 24. September 2022, in der Zeit von 08:00 Uhr bis 10:45 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter eine Geldbörse mit Bargeld, welche in einem Spind eines Einzelhandelsgeschäftes an der Soestenstraße in Cloppenburg lag. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/1860-0 entgegen.

Cloppenburg - Diebstahl von Elektroschrott Am Samstag, 24. September 2022, um 16:00 Uhr verschaffte sich ein 21-jähriger Mann aus Cloppenburg Zugang auf das umzäunte Gelände einer Abfalldeponie in Stapelfeld. Zeugen beobachteten, wie dieser diversen Elektroschrott für einen späteren Abtransport mit seinem PKW bereitstellte. Der Mann konnte noch vor Ort festgestellt werden. Zudem konnte der Mann keine gültige Fahrerlaubnis vorzeigen, so dass ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis gegen ihn eingeleitet wurde.

Cloppenburg - Sachbeschädigung an PKW

In der Zeit von Freitag, 23. September 2022, 20:00 Uhr, bis Samstag, 24. September 2022, 09:00 Uhr warf ein bislang unbekannter Täter mit einem Stein die Heckscheibe eines im Soestenweg in Cloppenburg abgestellten PKW ein. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/1860-0 entgegen.

City-Fest Cloppenburg

Die Samstagnacht verlief aus polizeilicher Sicht erfreulich ruhig. Es waren lediglich alkoholbedingte Streitigkeiten und eine leichte Körperverletzungen zu verzeichnen. Zudem gab es eine Auseinandersetzung zweier Personengruppen, welche durch die Polizei voneinander getrennt werden konnten. Ein Diensthund (mit Stoßkorb) wurde mit eingesetzt. Es wurde niemand verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell