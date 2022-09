Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung des PK Friesoythe für den nördlichen Landkreis Cloppenburg für das Wochenende 24./25.09.2022

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland-Sedelsberg: Diebstahl von Kunststoffpaletten von einem Betriebsgelände In der Zeit vom 22.09.22, 22.00 h bis 23.09.22, 06.00 h, gelangten u.T. durch Durchtrennen einer Umzäunung auf ein Betriebsgelände an der Robert-Bosch-Str. und entwendeten hier ca. 50 Kunststoffpaletten. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Saterland oder Friesoythe in Verbindung zu setzen.

Friesoythe: Sachbeschädigung an einem abgestellten PKW In der Zeit vom 22.09.22, 20.30 h bis 23.09.22, 07.30 h, wurden an einem an der Bahnhofstraße abgestellten PKW zwei Reifen zerstochen. Zusätzlich wurde das Fahrzeug zerkratzt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Friesoythe in Verbindung zu setzen.

Saterland-Scharrel: Diebstahl eines Kleinkraftrades In der Nacht von Freitag, 23.09.22 bis Samstag 24.09.22 wurde im Saterland am Krähenweg ein an einem Wohnhaus abgestellter Motorroller entwendet. Zeugen, die Hinweise zu diesem Diebstahl geben können werden gebeten, sich mit der Polizei Saterland oder Friesoythe in Verbindung zu setzen.

Friesoythe: Verkehrsunfall mit einem alkoholisierten Unfallbeteiligten Am Sonntag, 25.09.22, 01.30 h, kam es in Friesoythe auf der Ortsumgehung "Oldenburger Ring" zu einem Verkehrsunfall. Ein 30-jähriger Friesoyther kollidierte mit seinem PKW BMW mit dem Ampelmast der dortigen Fußgängerampel. Sowohl PKW als auch Ampelmast wurden hierdurch erheblich beschädigt. Die genaue Schadenshöhe kann im Moment nicht beziffert werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bei dem glücklicherweise unverletzten Unfallverursacher Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest wurde verweigert. Beim 30-jährigen Unfallverursacher wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und im Krankenhaus durchgeführt. Der 30-jährige ist leider Wiederholungstäter. Er ist aufgrund einer Trunkenheitsfahrt vor einigen Wochen nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Gegen den Friesoyther wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell