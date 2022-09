Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für das Polizeikommissariat Vechta vom 25.09.2022

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne- Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen

Am 24.09.2022, gegen 11.40 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Dammer, die Langweger Straße, in 49393 Lohne, in Fahrtrichtung Holdorf. Ausgangs einer scharfen Rechtskurve geriet der PKW des 22-jährigen auf regennasser Fahrbahn ins Schlingern und rutschte in den Gegenverkehr. Hier kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit dem PKW einer 47-jährigen aus Holdorf. Beide unfallbeteiligten Personen erlitten durch die Kollision schwere Verletzungen und wurden zur ärztlichen Versorgung in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. An den Fahrzeugen entstand eine Schadenshöhe von ca. 23.000 Euro.

Lohne - Verstoß gegen das Pfichtversicherungsgesetz und Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Samstag, 24.09.2022, gegen 15.15 Uhr, wurde in Lohne auf der Dinklager Straße ein 44-jähriger aus Lohne mit seinem E-Scooter kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass für den Roller kein Versicherungsschutz bestand und der Fahrzeugführer offensichtlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Eine Überprüfung ergab einen Wert von 0,74 Promille, entsprechende Verfahren wurden eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Holdorf - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, 24.09.2022, 16.45 Uhr, befuhr ein 45-jähriger aus Holdorf mit einem PKW den Steinfelder Damm, ohne im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Goldenstedt - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Samstag, 24.09.2022, gegen 23.30 Uhr, geriet ein 20-jähriger aus Goldenstedt mit seinem PKW auf dem Apeler Weg ins Schleudern, drehte sich und stieß gegen einen Gartenzaun. Bei der anschließenden Unfallaufnahme konnte bei dem Fahrzeugführer deutliche Alkoholbeeinflussung festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,75 Promille. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und der Führerschein sichergestellt, ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell