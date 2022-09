POL-LIP: Detmold. Kamera aus Firmenwagen entwendet.

Lippe (ots) - Die Polizei bittet um Hinweise zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montag (19. September 2022) an der Einmündung Vlothoer Straße / Luher Straße ereignet hatte. Gegen 7 Uhr fuhr ein 12-jähriger Junge mit seinem Fahrrad auf der Vlothoer Straße in Richtung Lemgo. An der Einmündung nahm ihm der Fahrer oder die Fahrerin eines silbernen Autos die Vorfahrt, so dass der Junge stark bremsen musste. Er kam zu ...

