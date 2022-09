Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Raub auf 90-jährige Frau.

Lippe (ots)

Mittwochabend (21. September 2022) raubte ein Mann einer 90-jährigen Frau aus Lemgo die Handtasche. Das Opfer war gemeinsam mit einer weiteren Frau zu Fuß in der Heustraße unterwegs. Gegen 18:55 Uhr näherte sich ihr der Räuber von hinten und ergriff die Handtasche der Lemgoerin, die diese in ihrer Hand hielt. Durch das abrupte Reißen an der Tasche fiel die 90-Jährige zu Boden und wurde dabei verletzt. Der Täter flüchtete mit der Tasche in die Walterstraße. Die Handtasche wurde später in der Stiftstraße aufgefunden. Was genau aus der Tasche gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Die Lemgoerin musste mit einem Rettungswagen zur Behandlung ins Klinikum gefahren werden. Der Räuber ist etwa 20 Jahre alt und hat kurz geschorene Haare. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Jacke, eine dunkle Jogginghose sowie eine schwarze OP-Maske über dem Mund. Zeugenaussagen zufolge könnte ein zweiter Täter an dem Raub beteiligt gewesen sein, der allerdings nicht näher beschrieben werden kann. Ihre Hinweise dazu richten Sie bitte unter 05261 9330 an das Kriminalkommissariat in Lemgo.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell