Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Plantagenweg nach Unfall gesperrt.

Lippe (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen (21. September 2022) musste der Plantagenweg kurzzeitig komplett gesperrt werden, so dass es zu Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr kam. Gegen 8:45 Uhr befuhr ein 79-jähriger Mann aus Detmold mit seinem Ford den Plantagenweg. Aufgrund der tiefstehenden Sonne übersah er eine Verkehrsinsel. Der Ford überfuhr diese und prallte im Gegenverkehr frontal gegen den Audi eines 55-jährigen Mannes, der ebenfalls in Detmold lebt. Der 79-Jährige wurde leicht verletzt und musste sich in ärztliche Behandlung begeben. An den beteiligten Fahrzeugen, die beide abgeschleppt werden mussten, entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell