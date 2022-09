Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Tablet aus Fahrzeug geklaut.

Lippe (ots)

Bislang unbekannte Diebe stahlen zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen (20. - 21. September 2022) ein Tablet aus einem geparkten VW Crafter. Das Fahrzeug war auf dem Kundenparkplatz des "HIT-Marktes" an der Schloßstraße geparkt. Die Täter schlugen das Glas einer Seitenscheibe ein und gelangten so an das elektronische Gerät im Wert von etwa 200 Euro. Ihre Beobachtungen dazu nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter 05231 6090 entgegen.

