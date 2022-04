POL-MFR: (463) Brennendes Auto verursachte Brand eines Carports

Erlangen (ots) - Am frühen Freitagmorgen (08.04.2022) geriet ein Carport im Erlanger Stadtteil Bruck in Brand. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 50.000 Euro geschätzt. Gegen 02:30 Uhr meldeten Anwohner den Brand eines Carports eines Anwesens in der Fraunhoferstraße in Erlangen. Beim Eintreffen der alarmierten Feuerwehren stand der Carport bereits in Vollbrand. Das Feuer griff bereits auf eine Sauna über, ...

mehr