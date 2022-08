Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsschilder abgebaut

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes: Am Donnerstag, dem 25.08.2022, zwischen 20:00 und 22:50 Uhr, demontierten bislang unbekannte Täter zwei Verkehrsschilder vom Parkplatz eines Einkaufsmarktes im Triebesgrund. Es handelte sich dabei um die Schilder "Behindertenparkplatz" und "Mutter-Kind-Parkplatz". Sie wurden in unmittelbarer Nähe wieder aufgefunden. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, erbeten. (OK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell