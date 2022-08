LPI-G: Unfall mit Schwarzwild

Altenburg (ots) - Schmölln: Am gestrigen Tag um 15:20 Uhr befuhr ein 18-jähriger die Sommeritzer Straße. Dabei befuhr er eine Fahrbahnverengung und beachtet den entgegenkommenden Verkehr nicht. In der Folge geriet er mit dem Fahhrad ins straucheln, kam zu Fall und beschädigt dabei einen abgeparkten Pkw. Der 18-jährige wurde vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 ...

