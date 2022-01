Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim-Steinsfurt, Rhein-Neckar-Kreis: Trunkenheitsfahrt mit 1,8 Promille

Sinsheim-Steinsfurt, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Der 59-jähriger Fahrer eines Porsche Cayenne fuhr am gestrigen Donnerstag gegen 24 Uhr von einem Parkplatz auf die Straße "In der Au" ein. Einer Polizeistreife des Polizeireviers Sinsheim fiel er anschließend auf, da er seine Geschwindigkeit innerhalb der erlaubten 50 km/h auf ca. 90 km/ h überschritt. Bei der folgenden Verkehrskontrolle stellten die beiden Polizeibeamten starken Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers fest. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Eine Blutentnahme wurde anschließend durchgeführt, der Fahrzeugschlüssel und der Führerschein wurden sichergestellt. Gegen den Fahrer erfolgt Anzeige an die Staatsanwaltschaft wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

