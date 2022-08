Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen nach gefährlicher Körperverletzung in Geraer Diskothek dauern an - Kripo sucht Zeugen

Gera (ots)

Gera: Bereits seit Anfang Mai ermittelt die Kripo Gera aufgrund einer gefährlichen Körperverletzung, die sich am frühen Morgen des 01. Mai 2022 vor der "Music Hall" in der Heinrichstraße zutrug. Gegen 02.00 Uhr wurden drei junge Männer im Alter von 20 und 21 Jahren durch eine Gruppe von fünf oder sechs, augenscheinlich ausländischen Personen, angegriffen. Dabei setzten die Angreifer Glasflaschen und eine Metallstange als Schlagwerkzeuge ein und wirkten damit unter anderem auf die Köpfe der Geschädigten ein. Die verletzten Geschädigten mussten in der Folge medizinische versorgt werden. Die Tätergruppierung ist, trotz intensiver Ermittlungen seitens der Kripo Gera, bis heute unbekannt. Gesucht werden nun Zeugen, die sich zur Tatzeit, zwischen 01.00 und 02.00 Uhr in dem Bereich aufgehalten haben und Angaben zur Sache oder zu dieser Gruppierung machen können. Laut Zeugenaussagen soll sich die Gruppierung unter anderem zwischen zwei Fahrzeugen aufgehalten haben, welche in unmittelbarer Nähe einer Toreinfahrt abgestellt waren. Insbesondere wird ein Zeuge bzw. eine Zeugin gesucht, welche den Polizeibeamten vor Ort das eigene Handy gezeigt hat mit dem Bild eines vermutlichen Täters. (JMV)

