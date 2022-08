Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrradfahrer verletzte sich bei Verkehrsunfall

Greiz (ots)

Auma-Weidatal: Am gestrigen Mittwoch (24.08.2022), gegen 08:35 Uhr, wollte ein 32-jähriger VW-Fahrer in die Einfahrt zum Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Triptiser Straße einbiegen. Dabei kollidierte er mit einem entgegenkommenden 59-jährigen Fahrradfahrer. Dieser wurde bei dem Unfall verletzt, an den Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Die Polizei Greiz hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

