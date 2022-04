Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Patientrettung über Drehleiter

Dinslaken (ots)

Am Freitagvormittag rückte die Feuerwehr Dinslaken mit dem Alarmstichwort "Person in Wohnung" in den Ortsteil Hiesfeld aus. Bereits vor dem Eintreffen konnte die Wohnungstüre durch einen Zweitschlüssel geöffnet werden. Durch die örtlichen Gegebenheiten und dem Patientenzustand war eine Rettung der Person über die Drehleiter erforderlich. Während der Rettungsmaßnahmen wurde die Patientin durch den Rettungsdienst und dem Notarzt untersucht, versorgt und betreut. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen sperrte die Polizei die Stichstraße.

Original-Content von: Feuerwehr Dinslaken, übermittelt durch news aktuell