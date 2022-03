FW Dinslaken: Verpuffung in Gastherme / Brandmelderauslösung

Feuerwehr Dinslaken

Die Einheiten Eppinghoven, Stadtmitte und Hauptwache rückten um 17 Uhr mit dem Alarmierungsstichwort "Gasaustritt" zur Grenzstrasse nach Dinslaken aus. Zuvor hörte die Bewohnerin des Hauses im Heizungskeller einen lauten Knall. Nach kurzer Erkundung konnte Entwarnung gegeben werden. Vermutlich hatte es in der Gastherme des Hauses eine Verpuffung gegeben. Es wurden keine Schadensmerkmale festgestellt. Verletzt wurde niemand. Sicherheitshalber wurde die Gaszufuhr abgesperrt und an ein Fachunternehmen zur Überprüfung der Heizungsanlage verwiesen. Die Feuerwehr konnte nach kurzer Zeit wieder einrücken. Bereits am Vormittag ist die Feuerwehr Dinslaken mit mehreren Einheiten zu einem der Dinslakener Krankenhäuser ausgerückt. Die automatische Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Auch hier konnten die Einsatzkräfte nach der Erkundung vor Ort keine Gefahren feststellen und wieder einrücken.

