Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo-Matorf. Fahrer macht sich aus dem Staub.

Lippe (ots)

Die Polizei bittet um Hinweise zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montag (19. September 2022) an der Einmündung Vlothoer Straße / Luher Straße ereignet hatte. Gegen 7 Uhr fuhr ein 12-jähriger Junge mit seinem Fahrrad auf der Vlothoer Straße in Richtung Lemgo. An der Einmündung nahm ihm der Fahrer oder die Fahrerin eines silbernen Autos die Vorfahrt, so dass der Junge stark bremsen musste. Er kam zu Fall und verletzte sich dabei. Fahrer oder Fahrerin des PKWs fuhr weiter, ohne sich um den verletzten Jungen zu kümmern. Hinweise auf das flüchtende Fahrzeug nimmt das Verkehrskommissariat telefonisch unter 05231 6090 entgegen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell