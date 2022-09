POL-CLP: Pressemeldung der Polizei für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - weitestgehend friedlicher Verlauf des "City-Fest-Donnerstag" Aus polizeilicher Sicht verlief der erste Abend des Cloppenburger Cityfestes nach bislang vorliegenden Erkenntnissen weitestgehend friedlich. Die Beamten wurden gegen 22.00 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung in eine Gaststätte an der Lange Straße gerufen. In den frühen Morgenstunden des 23. September kam es ...

mehr