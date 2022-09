Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe -Gefährliche Körperverletzung

Am Samstag, 24. September 2022, zwischen 22.50 Uhr und 23.30 Uhr, befand sich das 50-jährige, männliche Opfer auf dem Nachhauseweg in der Barßeler Straße in Richtung Schwaneburger Straße, als er auf Höhe eines Verbrauchermarktes plötzlich von hinten einen Schlag mit einem unbekannten Gegenstand auf den Kopf bekommen habe. Dadurch kam er zu Fall. Er hatte noch - vermutlich zwei - Personen hinter sich wahrgenommen. Eine Person hatte eine orange-silberne Jacke getragen. Der Mann wurde leicht verletzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter 04491-93160 entgegen.

Bösel - Dieseldiebstahl

In der Zeit zwischen Freitag, 23. September 2022, 19.00 Uhr und Montag, 26. September 2022, 6.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen aus einem Bagger und fünf Pumpen für die Grundwasserabsenkung, welche in der Friesoyther Straße standen, ca. 1000 Liter Diesel. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bösel 04494 922620 entgegen.

Saterland - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, 26 September 2022, um 8.30 Uhr, fuhr eine 50-jährige Autofahrerin aus dem Saterland auf der Hauptstraße in Richtung Sedelsberg und wollte in die Koloniestraße abbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem bevorrechtigten 31-jährigen Autofahrer aus Friesoythe, welcher die Hauptstraße in Richtung Scharrel befuhr. Die 50-jährige Frau wurde durch den Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, 26. September 2022, um 15.29 Uhr, fuhr eine 22-jährige Autofahrerin aus Friesoythe auf der Schwangeburger Straße und verlor im Kurvenbereich die Kontrolle über ihren PKW und kam alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab. Hier kam es zu einem leichten Zusammenstoß mit einem Baum. Die Autofahrerin wurde mit einem Rettungswagen vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

