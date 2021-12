Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Bramstedt/Hasenmoor/Norderstedt - Einbrüche über Weihnachten

Bad Segeberg (ots)

Über Weihnachten ist es in Bad Bramstedt, Norderstedt und Hasenmoor zu mehreren Wohnungseinbrüchen gekommen.

Bad Bramstedt - Bereits am 23.12.2021 drangen Unbekannte zwischen 09:15 Uhr und 14:00 Uhr gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Mühlenstraße ein und durchsuchten die Räume. Zum Diebesgut ist bislang noch nichts bekannt.

Norderstedt - Im Wacholdergrund verschafften sich Einbrecher ebenfalls am 23.12.2021 zwischen 12:00 und 21:00 Uhr Zugang zu einem Reihenhaus und stahlen unter anderem Bargeld.

In der Albert-Schweitzer-Straße blieb es am Nachmittag des 24.12.2021 beim Versuch. Die Täter gelangen nicht in die Erdgeschosswohnung des Mehrfamilienhauses. Die Tatzeit lag zwischen 13:00 und kurz nach 20:00 Uhr.

Hasenmoor - Am 1. Weihnachtsfeiertag brachen Täter in ein Einfamilienhaus im Schulweg ein. Die Tatzeit lag zwischen 15:30 und 20:40 Uhr. Ob und was die Täter entwendet haben, war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahmen noch nicht klar.

Die Kriminalpolizei Pinneberg bittet unter 04101 2020 oder SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich der Tatorte.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell